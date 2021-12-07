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48 минут назад

При стрельбе в московском МФЦ ранен ребенок

Одной из пострадавших при стрельбе в московском многофункциональном центре «Рязанский» оказалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При стрельбе в московском МФЦ ранен ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел днем, во вторник, 7 декабря. Двое человек, сотрудница МФЦ и посетитель, погибли. По информации Telegram-канала «112», стрелка задержали. Им оказался 45-летний мужчина, который якобы начал стрелять после конфликта из-за маски. В качестве оружия он использовал травматический пистолет, переоборудованный под стрельбу боевыми патронами.

Задержанный находится в неадекватном состоянии и приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. По информации канала, мужчина ранее не судим. Обезвредить его смог сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Информацию о происшествии подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Происшествия,Сергей Собянин,
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