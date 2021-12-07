Устроивший стрельбу в МФЦ задержан

«В МФЦ Рязанский произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».