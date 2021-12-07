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57 минут назад

Устроивший стрельбу в МФЦ задержан

Стрелка, который застрелил сотрудницу МФЦ и одного посетителя центра, задержали. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Устроивший стрельбу в МФЦ задержан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно источникам СМИ, стрелком оказался 45-летний москвич. Уточняется, что инцидент произошел в отделении на 1-й Новокузьминской улице.

Кроме того, известно, что ранены еще трое человек. Среди них есть ребенок.

Информацию о происшествии подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

«В МФЦ Рязанский произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Подробности происшествия уточняются.

Происшествия,Сергей Собянин,
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