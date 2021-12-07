Устроивший стрельбу в МФЦ задержан

Стрелка, который застрелил сотрудницу МФЦ и одного посетителя центра, задержали. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Согласно источникам СМИ, стрелком оказался 45-летний москвич. Уточняется, что инцидент произошел в отделении на 1-й Новокузьминской улице.
Кроме того, известно, что ранены еще трое человек. Среди них есть ребенок.
Информацию о происшествии подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.
«В МФЦ Рязанский произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Подробности происшествия уточняются.