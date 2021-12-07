Школьники сожгли баню учителя ради ролика в TikTok

В Красноярском крае задержаны два 15-летних тиктокера. Они ради ролика сожгли баню, сарай и пытались сжечь дом учителя физики, однако в этот момент подоспели пожарные бригады, сообщает ТВК Красноярск.

Фото: 24.mchs.gov.ru 24.mchs.gov.ru

По данным правоохранительных органов сумма ущерба составила 100 тыс. руб. Личности подростков установили, им грозит до пяти лет тюрьмы. На них заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что подросток, который устроил стрельбу возле московской школы, снимал видео для соцсети. После задержания выяснилось, что парень оказался тиктокером. Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учреждение и час не выпускали детей из здания.

Как сообщили свидетели ЧП, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.