В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
19 минут назад

Под Красноярском тиктокеры сожгли баню и сарай учителя ради ролика

В Красноярском крае задержаны два 15-летних тиктокера. Они ради ролика сожгли баню, сарай и пытались сжечь дом учителя физики, однако в этот момент подоспели пожарные бригады, сообщает ТВК Красноярск.

Школьники сожгли баню учителя ради ролика в TikTok
Фото:  24.mchs.gov.ru 24.mchs.gov.ru

По данным правоохранительных органов сумма ущерба составила 100 тыс. руб. Личности подростков установили, им грозит до пяти лет тюрьмы. На них заведено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Читать новость полностью

Ранее сообщалось, что подросток, который устроил стрельбу возле московской школы, снимал видео для соцсети. После задержания выяснилось, что парень оказался тиктокером. Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учреждение и час не выпускали детей из здания.

Как сообщили свидетели ЧП, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.

Позже молодого человека, устроившего стрельбу рядом с московской школой задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что парню 17 лет. У нарушителя было страйкбольное ружьё, из которого он и открыл огонь.

Происшествия,МВД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители