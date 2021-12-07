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1 час назад

Появилось видео с места падения машины в реку в Москве

Автомобиль упал в реку в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», опубликовавший снятую видеорегистратором запись с места происшествия. Уточняется, что машина пробила ограду на Бережковской набережной и упала в Москву-реку.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», все произошло после ДТП с тремя машинами.

«Это произошло после ДТП, столкнулись три автомобиля, в том числе двое такси. Пассажир получил травмы», – передает канал.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Причины аварии и все обстоятельства случившегося выясняются.

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