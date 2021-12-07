Появилось видео с места падения машины в реку в Москве

Автомобиль упал в реку в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», опубликовавший снятую видеорегистратором запись с места происшествия. Уточняется, что машина пробила ограду на Бережковской набережной и упала в Москву-реку.