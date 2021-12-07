Утром во вторник, 7 декабря, автомобиль упал в Москву-реку после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Инцидент произошел на Бережковской набережной в районе дома номер 24. Машина пробила заграждение и съехала в воду.
На месте работают оперативные службы.
Агентство «Москва» уточняет, что в реку упал автомобиль такси. По словам источника агентства в правоохранительных органах, один человек - пассажир такси - пострадал. Его увезли на скорой.
Собеседник агентства рассказал, что машина оказалась в воде в результате столкновения с двумя автомобилями.
Ранее машина упала в воду на набережной Тараса Шевченко в Москве во время съемок фильма - у автомобиля порвался страховочный трос. В результате никто не пострадал, в ГИБДД не стали оформлять аварию.