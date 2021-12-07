Утром во вторник, 7 декабря, автомобиль упал в Москву-реку после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

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Инцидент произошел на Бережковской набережной в районе дома номер 24. Машина пробила заграждение и съехала в воду.

На месте работают оперативные службы.

Агентство «Москва» уточняет, что в реку упал автомобиль такси. По словам источника агентства в правоохранительных органах, один человек - пассажир такси - пострадал. Его увезли на скорой.

Собеседник агентства рассказал, что машина оказалась в воде в результате столкновения с двумя автомобилями.