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1 час назад

Тела еще 13 погибших обнаружены в «Листвяжной»

Тела еще 13 погибших обнаружены в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тела еще 13 погибших обнаружены в «Листвяжной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — отметил источник издания.

Напомним, взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области случился утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, в результате инцидента пострадали более 100 человек.

После аварии на шахте были возбуждены два уголовных дела — по нарушениям промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Также под стражу заключили главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и его коллегу Сергея Винокурова.

Происшествия,Сергей Винокуров,Ростехнадзор,
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