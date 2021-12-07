Тела еще 13 погибших обнаружены в «Листвяжной»

Тела еще 13 погибших обнаружены в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — отметил источник издания.
Напомним, взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области случился утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, в результате инцидента пострадали более 100 человек.
После аварии на шахте были возбуждены два уголовных дела — по нарушениям промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Также под стражу заключили главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и его коллегу Сергея Винокурова.