В Москве машинист потерял сознание в метро. Видео

В метро на Арбатско-Покровской линии машинисту стало плохо.
Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По сведениям издания, машинисту стало плохо на станции «Мякинино». В связи с инцидентом временно было приостановлено движение поездов на синей ветке.
Сейчас машиниста уже заменили, ему предоставлена медицинская помощь. Поезда возобновили движение в штатном режиме. Появилось также видео, на котором показано, как сотрудники метрополитена пытаются помочь работнику Московского метрополитена.
В настоящий момент не уточняется, почему машинист потерял сознание. Также пока нет комментариев со стороны Дептранса Москвы о причинах произошедшего