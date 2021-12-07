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1 час назад

В Москве машинист потерял сознание в метро. Видео

В метро на Арбатско-Покровской линии машинисту стало плохо.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сведениям издания, машинисту стало плохо на станции «Мякинино». В связи с инцидентом временно было приостановлено движение поездов на синей ветке.

Сейчас машиниста уже заменили, ему предоставлена медицинская помощь. Поезда возобновили движение в штатном режиме. Появилось также видео, на котором показано, как сотрудники метрополитена пытаются помочь работнику Московского метрополитена.

В настоящий момент не уточняется, почему машинист потерял сознание. Также пока нет комментариев со стороны Дептранса Москвы о причинах произошедшего

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