В Москве машинист потерял сознание в метро. Видео

В метро на Арбатско-Покровской линии машинисту стало плохо.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сведениям издания, машинисту стало плохо на станции «Мякинино». В связи с инцидентом временно было приостановлено движение поездов на синей ветке.

Сейчас машиниста уже заменили, ему предоставлена медицинская помощь. Поезда возобновили движение в штатном режиме. Появилось также видео, на котором показано, как сотрудники метрополитена пытаются помочь работнику Московского метрополитена.