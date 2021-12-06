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20 минут назад

Эвакуатор и маршрутка разбились в Петербурге. Видео

В Красногвардейском районе Петербурга в ДТП попали маршрутный автобус и эвакуатор. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях, опубликовав видео с места событий. Об этом передает "Петербургский дневник".

Уточняется, что аварию зафиксировали на Салтыковской дороге. Маршрутка не удержалась на своей полосе по время поворота и вылетела на встречку, где в это время как раз проезжал эвакуатор.

Произошло столкновение. Благо, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших. Водители, судя по ролику, вышли из машин и начали обсуждать случившееся. В аварии винят гололед.

Происшествия,Видео,газета "Петербургский дневник",
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