Эвакуатор и маршрутка разбились в Петербурге. Видео

В Красногвардейском районе Петербурга в ДТП попали маршрутный автобус и эвакуатор. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях, опубликовав видео с места событий. Об этом передает "Петербургский дневник".

Уточняется, что аварию зафиксировали на Салтыковской дороге. Маршрутка не удержалась на своей полосе по время поворота и вылетела на встречку, где в это время как раз проезжал эвакуатор.