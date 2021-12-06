Бизнесмен покончил с собой в Москве

По информации телеканала, бизнесмен покончил с собой. Тело 63-летнего Прохорова было обнаружено под окнами дома на улице Маршала Тимошенко.

1 декабря 43-летний гендиректор компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьевых горах в Москве на глазах у бывшей возлюбленной. Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что экс-бойфренд подкараулил ее, когда она шла с работы. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Никитаев покончил с собой.