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26 минут назад

В Москве нашли тело бизнесмена

В Москве нашли тело генерального директора строительной компании «Промстрой-М» Владимира Прохорова, сообщает РЕН ТВ.

Бизнесмен покончил с собой в Москве
Фото: ТАССТАСС

По информации телеканала, бизнесмен покончил с собой. Тело 63-летнего Прохорова было обнаружено под окнами дома на улице Маршала Тимошенко.

Предположительно, причиной самоубийства могли стать многомилионные долги Прохорова – он задолжал около 135 млн рублей.

1 декабря 43-летний гендиректор компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьевых горах в Москве на глазах у бывшей возлюбленной. Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что экс-бойфренд подкараулил ее, когда она шла с работы. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Никитаев покончил с собой.

Происшествия,Владимир Прохоров,РЕН ТВ,
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