Бизнесмен покончил с собой в Москве

В Москве нашли тело генерального директора строительной компании «Промстрой-М» Владимира Прохорова, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, бизнесмен покончил с собой. Тело 63-летнего Прохорова было обнаружено под окнами дома на улице Маршала Тимошенко.
Предположительно, причиной самоубийства могли стать многомилионные долги Прохорова – он задолжал около 135 млн рублей.
1 декабря 43-летний гендиректор компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне на Воробьевых горах в Москве на глазах у бывшей возлюбленной. Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что экс-бойфренд подкараулил ее, когда она шла с работы. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Никитаев покончил с собой.