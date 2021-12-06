В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
54 минуты назад

Названа причина убийства россиянок на Кипре

Убитые на Кипре россиянки стали жертвами бытового конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства РФ на Кипре.

Названа причина убийства россиянок на Кипре
Фото: ТАССТАСС

43-летняя Аль-Раиси Хайат (уроженка Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова находились на Кипре с туристическими визами. У Аль-Раиси Хайат также имелось сирийское гражданство.

Женщины жили в Ларнаке и поехали в Лимасол к подозреваемому – 32-летнему сирийцу, делавшему ремонт в доме в одной из деревень в окрестностях Лимасола. Представитель диппредставительства отметил, что пока не известно, с какой целью россиянки приехали к мужчине.

Между россиянками и сирийцем произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого подозреваемый застрелил женщин из ружья и спрятал тела с помощью подельников.

«Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт. Один из предполагаемых преступников начал использовать их банковские карты. Его очень быстро отследили», - рассказали в посольстве.

Подозреваемого задержали, позже поймали и двух его сообщников. Мужчина дал признательные показания и рассказал, где закопал тела. Полиция провела эксгумацию в ночь с субботы на воскресенье.

Расследование убийства россиянок контролировал начальник полиции Кипра.

Происшествия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители