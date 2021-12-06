Названа причина убийства россиянок на Кипре

Убитые на Кипре россиянки стали жертвами бытового конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства РФ на Кипре.

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43-летняя Аль-Раиси Хайат (уроженка Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова находились на Кипре с туристическими визами. У Аль-Раиси Хайат также имелось сирийское гражданство.

Женщины жили в Ларнаке и поехали в Лимасол к подозреваемому – 32-летнему сирийцу, делавшему ремонт в доме в одной из деревень в окрестностях Лимасола. Представитель диппредставительства отметил, что пока не известно, с какой целью россиянки приехали к мужчине.

Между россиянками и сирийцем произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого подозреваемый застрелил женщин из ружья и спрятал тела с помощью подельников.

«Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт. Один из предполагаемых преступников начал использовать их банковские карты. Его очень быстро отследили», - рассказали в посольстве.

Подозреваемого задержали, позже поймали и двух его сообщников. Мужчина дал признательные показания и рассказал, где закопал тела. Полиция провела эксгумацию в ночь с субботы на воскресенье.