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1 час назад

В Красноярском крае ребенок погиб, запутавшись в качелях

Школьник из Красноярского края погиб, запутавшись в качелях, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ребенок погиб из-за самодельных качелей под Красноярском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в одном в деревне Альгинка в Ирбейском районе. Ребенок отпросился у мамы пойти во двор частного дома и решил покататься на самодельных качелях из веревок — он сделал их сам.

«Во дворе одного из частных домов в деревне Альгинка был обнаружен погибшим ученик 8 класса местной школы. Ребенок играл на веревочных качелях в сарае. Установлено, что мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи подростка и вызвала удушение. Ребенок скончался», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что на Камчатке судят женщину, которая пьяная во сне раздавила свою пятимесячную дочь.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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