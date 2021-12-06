Ребенок погиб из-за самодельных качелей под Красноярском

«Во дворе одного из частных домов в деревне Альгинка был обнаружен погибшим ученик 8 класса местной школы. Ребенок играл на веревочных качелях в сарае. Установлено, что мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи подростка и вызвала удушение. Ребенок скончался», — сообщили в правоохранительных органах.