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36 минут назад

Российский бизнесмен покончил с собой в Москве

Генеральный директор строительной компании ООО «Промстрой-М» и учредитель ООО «Промстрой» Владимир Прохоров покончил с собой в Москве. Об этом в понедельник, 6 ноября, пишет РЕН ТВ.

Бизнесмен покончил с собой в Москве
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что тело 63-летнего бизнесмена нашли под окнами дома на улице Маршала Тимошенко 3 декабря.

По некоторым данным, у погибшего россиянина были большие долги — около 135 миллионов рублей.

11 октября стало известно, что в Москве на Левобережной улице 34-летняя женщина убила двоих маленьких детей и покончила с собой. Одному ребенку было четыре года, второму — месяц.

Происшествия,Владимир Прохоров,РЕН ТВ,
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