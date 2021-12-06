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45 минут назад

Полицейские помогли упавшей в реку на машине женщине: видео

В Костромской области 61-летняя женщина на машине упала в реку с переправы. На помощь ей прибыли полицейские, обследовавшие состояние дорог Нейского района. Об этом сообщает МВД Медиа, опубликовавший видео инцидента.

Автомобиль занесло на мосту, женщина попыталась вырулить, но не справилась с управлением. Машина накренилась и опрокинулась в воду.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли автомобилистке выбраться на берег и отправили на попутной машине домой. Транспортное средство пострадавшей правоохранители достали из воды с помощью привезенной работником сельской администрации лебедки.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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