Полицейские помогли упавшей в реку на машине женщине: видео

В Костромской области 61-летняя женщина на машине упала в реку с переправы. На помощь ей прибыли полицейские, обследовавшие состояние дорог Нейского района. Об этом сообщает МВД Медиа, опубликовавший видео инцидента.
Автомобиль занесло на мосту, женщина попыталась вырулить, но не справилась с управлением. Машина накренилась и опрокинулась в воду.
Сотрудники Госавтоинспекции помогли автомобилистке выбраться на берег и отправили на попутной машине домой. Транспортное средство пострадавшей правоохранители достали из воды с помощью привезенной работником сельской администрации лебедки.