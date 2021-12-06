В Казани во время экзамена ПДД вызвали ОМОН. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео происшествия. Как уточняется, виной всему стала одна из экзаменуемых, которая пронесла в помещение устройство с проводом.

24-летняя девушка привлекла внимание экзаменатора своим странным поведением, она нервничала и постоянно на что-то нажимала, а на ее шее был виден черный проводок. От проверки металлоискателем кандидатка категорически отказалась, и тогда экзаменатор был вынужден вызвать оперативную группу.