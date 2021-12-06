В Мехико автомобиль протаранил толпу паломников. Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал SHOT.
Велосипедисты и бегуны следовали к базилике Богоматери Гваделупской, когда на них совершил наезд водитель на легковой машине. В результате аварии пострадали 12 человек, их доставили в больницу.
Управлявшего транспортным средством 36-летнего мужчину задержали очевидцы происшествия. Как сообщает канал, до приезда полицейских они избили виновника ДТП. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.