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19 минут назад

Автомобиль протаранил толпу паломников в Мексике. Видео

В Мехико автомобиль протаранил толпу паломников. Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Велосипедисты и бегуны следовали к базилике Богоматери Гваделупской, когда на них совершил наезд водитель на легковой машине. В результате аварии пострадали 12 человек, их доставили в больницу.

Управлявшего транспортным средством 36-летнего мужчину задержали очевидцы происшествия. Как сообщает канал, до приезда полицейских они избили виновника ДТП. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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