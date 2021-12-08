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24 минуты назад

Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»

Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению экстренных служб, на данный момент продолжаются поиски тела еще одного шахтера.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.

Происшествия,Аварии на шахтах,
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