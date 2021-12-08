Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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Согласно заявлению экстренных служб, на данный момент продолжаются поиски тела еще одного шахтера.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.