Китайское судно село на мель у берегов Сахалина

Китайское судно Xing Yuan село на мель у берегов Сахалина. Как сообщает «Интерфакс», на борту находятся 12 моряков, которые пока не запрашивали эвакуацию.

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Как отметили в координационном центре «Южно-Сахалинск», во время шторма судно снялось с якоря, однако не смогло выйти в море: его понесло на берег и оно село на мель.

«Судно — в балласте, груза на нем нет. Повреждений не получило, утечки топлива нет, экипаж не пострадал. Решаем вопрос по возможности снятия его с мели, если позволят погодные условия», — заявил представитель центра.