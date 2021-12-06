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1 час назад

Китайское судно село на мель у берегов Сахалина

Китайское судно Xing Yuan село на мель у берегов Сахалина. Как сообщает «Интерфакс», на борту находятся 12 моряков, которые пока не запрашивали эвакуацию.

Китайское судно село на мель у берегов Сахалина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в координационном центре «Южно-Сахалинск», во время шторма судно снялось с якоря, однако не смогло выйти в море: его понесло на берег и оно село на мель.

«Судно — в балласте, груза на нем нет. Повреждений не получило, утечки топлива нет, экипаж не пострадал. Решаем вопрос по возможности снятия его с мели, если позволят погодные условия», — заявил представитель центра.

Отмечается, что несмотря на китайское название, порт приписки сухогруза — Сьерра-Лионе. По сообщениям очевидцев, оно находится у набережной Холмска. На борту судна 103 тонны топлива.

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