30 туристов оказались в снежной ловушке в уральской тайге

Свердловской области застряли больше 30 туристов из разных регионов России и несколько человек из Казахстана. Об этом сообщает E1. Путешественники отправились кататься на снегоходах в районе Сосьвинского Камня, на границе с Пермским краем. Они оказались заблокированы у подножия Главного Уральского хребта из-за сильного снегопада.

По данным E1, в тайге выпал двухметровый слой снега, но туристам удалось добраться до базы отдыха «Кваркуш». Позже на базу приехала помощь. Туристам привезли топливо и еду. Из-за аномально теплой погоды снежный тягач - ратрак, на котором расчищают дороги в тайге, не мог работать.

«Чистить дорогу было невозможно, потому что тепло. Пока не -10 ... -15, снег мокрый. Смысла не было ратрак заводить, пока не похолодает », - рассказал директор базы Кирилл Мартюшев.

Часть группы эвакуировали в ночь на 6 декабря благодаря похолоданию. Остальных должны забрать с базы днем.