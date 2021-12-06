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25 минут назад

30 туристов оказались в снежной ловушке в уральской тайге

Свердловской области застряли больше 30 туристов из разных регионов России и несколько человек из Казахстана. Об этом сообщает E1. Путешественники отправились кататься на снегоходах в районе Сосьвинского Камня, на границе с Пермским краем. Они оказались заблокированы у подножия Главного Уральского хребта из-за сильного снегопада.

30 туристов оказались в снежной ловушке в уральской тайге
Фото: flickr.comflickr.com

По данным E1, в тайге выпал двухметровый слой снега, но туристам удалось добраться до базы отдыха «Кваркуш». Позже на базу приехала помощь. Туристам привезли топливо и еду. Из-за аномально теплой погоды снежный тягач - ратрак, на котором расчищают дороги в тайге, не мог работать.

«Чистить дорогу было невозможно, потому что тепло. Пока не -10 ... -15, снег мокрый. Смысла не было ратрак заводить, пока не похолодает », - рассказал директор базы Кирилл Мартюшев.

Часть группы эвакуировали в ночь на 6 декабря благодаря похолоданию. Остальных должны забрать с базы днем.

В сентябре на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Группа из 19 туристов находилась на высоте 5,4 тысячи метров на склоне горы и запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды. Туристы находились в разных местах. Работу спасателей осложняла плохая видимость, сильные осадки, температура до минус 20 градусов и порывы ветра до 70 метров в секунду. В итоге 14 альпинистов удалось спасти, пятеро погибли.

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