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21 минуту назад

Раскрыто состояние извлеченного из-под обломков горного комбината рабочего

Рабочий, которого извлекли из-под завалов обрушившегося здания на территории бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Извлеченному из-под завалов «Туваасбеста» ампутировали ноги
Фото: Владислав Ховалыг / ВКонтактеВладислав Ховалыг / ВКонтакте

По словам медиков, пострадавший получил тяжелые травмы и переохлаждение. Он находится в республиканской больнице.

Как сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг на своей странице «ВКонтакте», мужчине ампутировали обе ноги.

«Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело», — написал губернатор.

О трагедии при демонтаже неэксплуатируемого 13-этитажного здания комбината «Туваасбест» стало известно 5 декабря.

Произошло обрушение конструкций. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. На поиски второго пострадавшего спасателям потребовалось более девяти часов. В районе нахождения пострадавшего спасатели установили тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры.

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