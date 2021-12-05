Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве

В Республике Тыва на территории горно-обогатительного комбината произошло обрушение конструкций неэксплуатируемой постройки. Инцидент случился во время демонтажа здания в городе Ак-Довураке.

Фото: МЧС России МЧС России

В результате произошедшего двое рабочих оказались под завалами. Один из них был обнаружен спасателями без признаков жизни. Спасение второго рабочего, пострадавшего при аварии, длилось более девяти часов.