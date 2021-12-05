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1 час назад

Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве

В Республике Тыва на территории горно-обогатительного комбината произошло обрушение конструкций неэксплуатируемой постройки. Инцидент случился во время демонтажа здания в городе Ак-Довураке.

Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве
Фото: МЧС РоссииМЧС России

В результате произошедшего двое рабочих оказались под завалами. Один из них был обнаружен спасателями без признаков жизни. Спасение второго рабочего, пострадавшего при аварии, длилось более девяти часов.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, осложняли деятельность экстренных служб низкие температуры воздуха (около -25 градусов) и невозможность привлечения тяжелой техники из-за обрушившихся конструкций. В спасательной операции приняли участие 44 человека, и использовались 11 единиц техники.

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