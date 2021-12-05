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51 минуту назад

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Енисейском районе Красноярского края, сообщили журналистам в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"5 декабря около 18:00 (14:00 мск) в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели полуторагодовалого мальчика и пятилетней девочки в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных по улице Центральная поселка Новоназимово Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.

По данному факту инициировано проведение проверки по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). По данным следствия, в доме проживала семья с тремя детьми. Вечером мать, затопив печь в доме, отошла в баню. Через некоторое время возник пожар, в ходе которого спастись удалось лишь старшему мальчику, которому 10 лет.

Происшествия,СКР,
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