Названа причина задержания российского сухогруза польским пограничниками

«Да, честно говоря, да, немножко было там остаточное явление. Но это недопустимо, конечно», — сказал он. Суровцев уточнил, что экипаж борта будет заменен из-за случившегося. 6 декабря на смену выйдут другие моряки. По его словам, на борту находились капитан судна, его старший помощник и электромеханик.