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42 минуты назад

В Подмосковье таксист расстрелял своего пассажира

В подмосковном Сергиевом Посаде водитель такси расстрелял пассажира. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает KP.RU.

Таксист расстрелял пассажира в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, в воскресенье, 5 декабря, между таксистом и пассажиром возник конфликт, в ходе которого водитель нанес 37-летнему мужчине множественные травмы, а затем несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Пострадавшего обнаружили на вокзальной площади. При госпитализации у него диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки, шеи, живота и левого бедра, а также открытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лобной кости со смещением отростков, ушиб головного мозга.

Водитель прокатил сотрудника ДПС на капоте и сбежал

В настоящее время водитель такси задержан, с ним работают следователи. Откуда у мужчины огнестрельное оружие, а также что стало причиной конфликта, выясняется.

Ранее полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы.

Происшествия,Драка,Поножовщина,ГИБДД,Комсомольская правда,
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