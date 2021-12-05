Найдены тела пропавших на Кипре россиянок

На Кипре нашли тела двух россиянок, пропавших 17 ноября. Обвиняемый признался в двойном убийстве, сообщает Cyprus Mail.

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43-летняя Аль-Раиси Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр в качестве туристов: одна в начале лета, а другая около полутора месяцев назад. Они пропали без вести в Ларнаке 17 ноября.

В воскресенье, 5 декабря, 32-летний главный подозреваемый, арестованный неделю назад, признался в двойном убийстве. Он заявил, что застрелил женщин. При этом он отказался назвать мотивы.

Обвиняемый закопал тела в саду дома, где занимался строительными работами. Он показал это место полиции. Тела россиянок обнаружили.

Полиция также сообщила, что накануне задержала 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.

Сообщается, что основной подозреваемый - 32-летний сириец, он женат на киприотке.