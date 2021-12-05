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1 час назад

Пенсионерка рассказала на видео об унижениях со стороны санитаров больницы

Пациентка пожаловалась на обращение санитаров в Севастопольской больнице. Медицинские работники издевательски повалили пенсионерку на спину и вставили в уретру большой катетер.

Женщина вызвала санитаров для немощной соседки по палате. Двое младших медработников повалили 70-летнюю Валентину на спину и поставили большой катетер для взятия анализа мочи в уретру. Пациентку охватила агония, она начала кричать от боли. Санитары издевательским тоном спросили у пенсионерки о давности половой связи. Выйдя в коридор мучительницы приняли решение выкинуть все взятые в этой палате анализы.

Стоит отметить, что перед пациенткой, которая попала в больницу из-за инсульта, никто не извинился после выписки, а заведующая больницей не смогла объяснить поступок подчиненных. Обстоятельства происшествия уточняются.

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