Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранили от работы

Экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов. Это решение было принято после инцидента с аварийной посадкой пассажирского самолета Airbus в Иркутске. Пилоты после вылета из Магадана потеряли управление, так как борт воздушного судна обледенел. Об этом пишут РИА Новости.
По информации издания, 2 декабря самолет после вылета из Магадана попал в зону сильного обледенения и потерял управление. Спустя несколько минут полета замерзли все приборы, которые измеряют скорость, высоту и другие показатели. Воздушное судно кидало из стороны в сторону, оно бесконтрольно теряло и набирало высоту. Лайнеру удалось совершить экстренную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Как сообщила РИА Новости представитель компании S7, экипаж на время расследования был отстранен от полетов. Она уточнила, что это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов.
Проверку проведет Дальневосточная транспортная прокуратура. В S7 заявили, что специалисты могут выявить нарушения в процедуре обработки борта перед полетом. Ответственные лица могли использовать неправильную противообледенительную жидкость, поэтому самолет выходил на взлетную полосу со снегом и льдом на фюзеляже.