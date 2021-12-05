Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранили от работы

Экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов. Это решение было принято после инцидента с аварийной посадкой пассажирского самолета Airbus в Иркутске. Пилоты после вылета из Магадана потеряли управление, так как борт воздушного судна обледенел. Об этом пишут РИА Новости.

По информации издания, 2 декабря самолет после вылета из Магадана попал в зону сильного обледенения и потерял управление. Спустя несколько минут полета замерзли все приборы, которые измеряют скорость, высоту и другие показатели. Воздушное судно кидало из стороны в сторону, оно бесконтрольно теряло и набирало высоту. Лайнеру удалось совершить экстренную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Как сообщила РИА Новости представитель компании S7, экипаж на время расследования был отстранен от полетов. Она уточнила, что это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов.