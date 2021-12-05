Сообщается, что автомобиль ВАЗ 2105 привлек внимание полиции нарушением скоростного режима и излишней тонировкой. Сотрудник ДПС решили остановить водителя, но тот проигнорировал требования. После чего полицейский прыгнул на капот отечественной машины и проехал несколько метров. Инцидент произошел на улице Сельмана. Водителя ищут, ему уголовное преследование за насилие в отношении представителя власти.