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52 минуты назад

Россия направит протест после инцидента с самолетом НАТО

В Росавиации подтвердили инцидент, произошедший с военным самолетом-разведчиком над Черным морем и лайнером авиакомпании «Аэрофлот». Стали известны подробности происшествия. Об этом пишет «Интерфакс».

Россия направит протест после инцидента с самолетом НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров. Он пересек маршрут обслуживания воздушного движения, установленный для гражданских самолетов. Регулятор также подтвердил ранее опубликованную СМИ информацию о том, что военное воздушное судно не отвечало на множественные запросы авиадиспетчеров. В Росавиации пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.

Согласно информации федерального агентства, в области полета самолета-разведчика пролегали маршруты двух гражданских судов: мальтийский Bombardier Challenger 650, который направлялся из Сочи в Скопье (Северная Македония) и Airbus A330 «Аэрофлота», следовавший из Тель-Авива в Москву.

Диспетчеры оперативно изменили эшелоны и направления полетов пассажирских самолетов, обезопасив их движение.

Как сообщили в Росавиации, высокая интенсивность полетов воздушных судов НАТО у границ России, включая Черное море, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских самолетов.

Происшествия,НАТО,Аэрофлот,Росавиация,Интерфакс,
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