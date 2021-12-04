Росавиация раскрыла детали инцидента со сменой курса лайнера из-за борта ВВС США

Российские авиавласти инициируют направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за борта ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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В ведомстве также подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из самолета-разведчика НАТО. Также в Росавиации отмечают, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов альянса у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов.