Росавиация раскрыла детали инцидента со сменой курса лайнера из-за борта ВВС США

Российские авиавласти инициируют направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за борта ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
В ведомстве также подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из самолета-разведчика НАТО. Также в Росавиации отмечают, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов альянса у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов.
Инцидент произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.