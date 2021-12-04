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17 минут назад

Росавиация раскрыла детали инцидента со сменой курса лайнера из-за борта ВВС США

Российские авиавласти инициируют направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за борта ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация раскрыла детали инцидента со сменой курса лайнера из-за борта ВВС США
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве также подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из самолета-разведчика НАТО. Также в Росавиации отмечают, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов альянса у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.

«Между самолетами было менее 20 метров». Все об инциденте над Черным морем

Происшествия,НАТО,Росавиация,
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