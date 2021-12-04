В Подмосковье на праздновании 30-летия именинница зарезала гостя

В подмосковном Долгопрудном женщина во время празднования 30-летия убила гостя, передает РЕН ТВ.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По данным телеканала, именинница позвала на юбилей только своего возлюбленного. Пара стала выпивать и в какой-то момент произошел конфликт.

Мужчина начал бить именинницу, а она стала защищаться с ножом. В результате гость получил несколько глубоких порезов, от чего скончался до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, участники инцидента - граждане Украины.