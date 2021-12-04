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45 минут назад

В Подмосковье на праздновании 30-летия именинница зарезала гостя

В подмосковном Долгопрудном женщина во время празднования 30-летия убила гостя, передает РЕН ТВ.

В Подмосковье на праздновании 30-летия именинница зарезала гостя
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным телеканала, именинница позвала на юбилей только своего возлюбленного. Пара стала выпивать и в какой-то момент произошел конфликт.

Мужчина начал бить именинницу, а она стала защищаться с ножом. В результате гость получил несколько глубоких порезов, от чего скончался до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, участники инцидента - граждане Украины.

Сейчас расследованием убийства занимаются правоохранители.

Происшествия,РЕН ТВ,
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