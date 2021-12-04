Раскрыты подробности пожара в московском доме

Появились подробности ЧП в многоэтажном доме на Вешняковской улице в Москве. При пожаре там погибли два человека. Свидетели рассказали, как огонь распространялся по зданию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Местный житель Сайхан проходил мимо квартиры, где произошел пожар, и бросился на помощь. Он рассказал, что возгорание, скорее всего, началось после взрыва плиты в квартире.

Сайхан услышал крики, подбежал и увидел женщину, которая надышалась дымом и не могла выйти из подъезда самостоятельно.

«Я уже сам задыхался. Я разбил окно в подъезде, подышали и я обратно пошел. Вытащили ее. Там еще женщина бежала с ребенком в руках», — заявил очевидец.

Еще один свидетель рассказал, что проснулся из-за криков о помощи. Он кричали, что горят и просили вызвать пожарных.

«Пока вызывал пожарных, пламя моментально разгоралось. Люди говорят, что был хлопок», — сказал он.