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22 минуты назад

Горный удар произошел на шахте в Свердловской области

Горный удар произошел на шахте "Черемуховская - Глубокая" на севере Свердловской области. В результате инцидента информации о пострадавших не поступало, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Горный удар произошел на шахте в Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зарегистрирована сейсмическая активность - горный удар на шахте "Черемуховская - Глубокая". Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Глубина шахтного ствола "Черемуховской - Глубокой" составляет 1,5 км. Шахта входит в пятерку самых глубоких шахт мира. На ней добывается боксит.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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