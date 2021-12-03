В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
8 минут назад

Тело мужчины без головы обнаружили на севере Москвы

Постоялец хостела в Москве обнаружил обезглавленное тело мужчины, пишет Рен ТВ.

Тело мужчины без головы обнаружили на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на улице Милашенкова 2 декабря. Мужчина сообщил в полицию, что у подъезда хостела лежит тело мужчины без головы. Голову впоследствии обнаружили в нескольких метрах от него. Полиция начала проверку. Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются.

Как пишет «Царьград», находившаяся рядом с телом доска объявлений была в крови. Предположительно, погибший был человеком без определенного места жительства.

В том же доме у входа на чердак обнаружили вещи бездомного - одеяло на полу и ботинки на батарее. По одной из версий, погибший получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Также не исключается криминальная смерть.

Происшествия,Царьград ТВ,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители