Тело мужчины без головы обнаружили на севере Москвы

Постоялец хостела в Москве обнаружил обезглавленное тело мужчины, пишет Рен ТВ.

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Инцидент произошел на улице Милашенкова 2 декабря. Мужчина сообщил в полицию, что у подъезда хостела лежит тело мужчины без головы. Голову впоследствии обнаружили в нескольких метрах от него. Полиция начала проверку. Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются.

Как пишет «Царьград», находившаяся рядом с телом доска объявлений была в крови. Предположительно, погибший был человеком без определенного места жительства.