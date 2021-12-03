Тело мужчины без головы обнаружили на севере Москвы

Инцидент произошел на улице Милашенкова 2 декабря. Мужчина сообщил в полицию, что у подъезда хостела лежит тело мужчины без головы. Голову впоследствии обнаружили в нескольких метрах от него. Полиция начала проверку. Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются.
Как пишет «Царьград», находившаяся рядом с телом доска объявлений была в крови. Предположительно, погибший был человеком без определенного места жительства.
В том же доме у входа на чердак обнаружили вещи бездомного - одеяло на полу и ботинки на батарее. По одной из версий, погибший получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Также не исключается криминальная смерть.