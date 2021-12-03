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1 час назад

«Анжела, стреляй!»: инспектор ДПС обстреляла колеса авто с подростком

В Волгоградской области женщине-инспектору ГИБДД пришлось стрелять по автомобилю, чтобы остановить нарушителя. Как сообщает «МВД Медиа», 16-летний подросток за рулем ВАЗ проигнорировал требование сотрудников остановиться и попытался скрыться от правоохранителей.

1 декабря на улице Пушкина в городе Волжский сотрудники ДПС увидели автомобиль с полностью тонированными стеклами, включая лобовое. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться.

Инспектор приняла решение применить табельное оружие. Сперва сотрудница на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные – по колесам. Несмотря на пробитые шины, водитель продолжил движение и совершил наезд на полицейского, после чего столкнулся со служебным автомобилем. Нарушитель выскочил из салона и попытался сбежать, после чего его задержали.

Согласно кадрам с видеорегистраторов полицейских, перед стрельбой напарник правоохранительницы крикнул ей: «Анжела, стреляй!».

Лихачом оказался 16-летний подросток — в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Также по фактам нарушений ПДД полицейскими составлены административные протоколы.

«Было очень много крови». Что известно о стрельбе в центре Москвы

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Проведенная служебная проверка подтвердила законность действий сотрудницы полиции.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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