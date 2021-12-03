Вылетевший из Магадана самолет резко потерял высоту

Самолет авиакомпании S7 чуть не разбился после взлета из аэропорта Магадана. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел во время рейса до Новосибирска утром 2 декабря.
В полете у лайнера неожиданно выключился автопилот, однако через секунду он включился — самолет перешел в режим «direct mode», что означает прямое управление пилотами, без участия электроники.
После этого в кабину поступил сигнал об обледенении двигателей. Воздушное судно начало болтать в воздухе, скорость то увеличивалась, то падала. Буквально за 10 секунд неуправляемый самолет потерял 2700 метров высоты.
Пилотам лайнера хватило навыков справиться с критической ситуацией и совершить посадку в аэропорту Иркутска. Сейчас специальная комиссия занимается проверкой и выясняет, какими противоледными средствами обрабатывали самолет. Кроме того, эксперты дадут оценку действиям пилотов.