Вылетевший из Магадана самолет резко потерял высоту

Самолет авиакомпании S7 чуть не разбился после взлета из аэропорта Магадана. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел во время рейса до Новосибирска утром 2 декабря.

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В полете у лайнера неожиданно выключился автопилот, однако через секунду он включился — самолет перешел в режим «direct mode», что означает прямое управление пилотами, без участия электроники.

После этого в кабину поступил сигнал об обледенении двигателей. Воздушное судно начало болтать в воздухе, скорость то увеличивалась, то падала. Буквально за 10 секунд неуправляемый самолет потерял 2700 метров высоты.