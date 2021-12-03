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20 минут назад

Появилось видео с места отравления 10 человек угарным газом в Якутии

В Намском районе Якутии десять человек отравились угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший видео с места происшествия.

Во время аварийного отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах 2 декабря владелец одного из частных домов села Булус включил находящиеся в его гараже электростанцию и генератор. Помещение гаража совмещено с домом. В жилом строении находилась семья из 10 человек, в том числе четверо взрослых и шесть детей. Ночью одна из женщин проснулась и обнаружился утечку.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи госпитализировала всех жителей частного дома. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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