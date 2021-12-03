В Намском районе Якутии десять человек отравились угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший видео с места происшествия.

Во время аварийного отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах 2 декабря владелец одного из частных домов села Булус включил находящиеся в его гараже электростанцию и генератор. Помещение гаража совмещено с домом. В жилом строении находилась семья из 10 человек, в том числе четверо взрослых и шесть детей. Ночью одна из женщин проснулась и обнаружился утечку.