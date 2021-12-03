В Красноярске водитель сбил 16-летнего кадета и скрылся с места ЧП. По предварительным данным, дорожное происшествие произошло вечером 1 декабря.

Учащийся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя возвращался домой, при пересечении проезжей части на улице Малиновского на него совершил наезд автомобиль. Водитель покинул место аварии, а подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Позднее нарушитель был задержан полицией. Во время допроса он заявил, что не понял, что сбил пешехода.