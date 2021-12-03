В Москве задержан известный боец MMA Чоршанбе Чоршанбиев. Поводом к задержанию стало видео дерзкого заезда известного спортсмена и блогера.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле “Тойота Камри”, двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей.
Автоинспекторы установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в Отдел ГИБДД по Юго-Восточному административному округу для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции России.
Автомобиль бойца смешанных единоборств был отправлен на стоянку.
Минувшим летом Чоршанбе Чоршанбиев рассказал на своей странице в Instagram, что разбил машину в Казани. Он опубликовал кадры с врезавшейся в столб иномаркой.