Автоинспекторы установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в Отдел ГИБДД по Юго-Восточному административному округу для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции России.