В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
9 минут назад

Бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве. Видео

В Москве задержан известный боец MMA Чоршанбе Чоршанбиев. Поводом к задержанию стало видео дерзкого заезда известного спортсмена и блогера.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле “Тойота Камри”, двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей.

Автоинспекторы установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в Отдел ГИБДД по Юго-Восточному административному округу для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции России.

Автомобиль бойца смешанных единоборств был отправлен на стоянку.

Минувшим летом Чоршанбе Чоршанбиев рассказал на своей странице в Instagram, что разбил машину в Казани. Он опубликовал кадры с врезавшейся в столб иномаркой.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители