Пассажиры метро в Москве устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры. Уточняется, что потасовка двух мужчин произошла на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.

На записи видно, как мужчины у перехода яростно бьют друг друга на глазах у других людей. Кто-то из невольных свидетелей инцидента пытается разнять дерущихся.