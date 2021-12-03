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39 минут назад

Очевидцы сняли на видео драку пассажиров метро в Москве

Пассажиры метро в Москве устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры. Уточняется, что потасовка двух мужчин произошла на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.

На записи видно, как мужчины у перехода яростно бьют друг друга на глазах у других людей. Кто-то из невольных свидетелей инцидента пытается разнять дерущихся.

Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Москве

Причина возникновения конфликта неизвестна. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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