В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Опубликовано видео погони со стрельбой за подростком в Волжском

В Волгоградской области задержан водитель-подросток, который пытался скрыться от полицейских на тонированном автомобиле. Сотруднице ДПС пришлось открыть огонь по колесам во время погони за лихачом. Видео произошедшего в городе Волжском 1 декабря инцидента публикует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инспекторы ГИБДД заметили на дороге транспортное средство с тонированными стеклами, в том числе и лобовым, и потребовали остановиться. Однако водитель не подчинился указаниям правоохранителей, он утроил погоню, создавая при этом опасность для пешеходов и других участников движения. Женщина-полицейская открыла стрельбу по колесам нарушителя.

В итоге водитель столкнулся с другим полицейским автомобилем, попытался сбежать и был задержан. Нарушителем оказался 16 летний подросток, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители