В Волгоградской области задержан водитель-подросток, который пытался скрыться от полицейских на тонированном автомобиле. Сотруднице ДПС пришлось открыть огонь по колесам во время погони за лихачом. Видео произошедшего в городе Волжском 1 декабря инцидента публикует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инспекторы ГИБДД заметили на дороге транспортное средство с тонированными стеклами, в том числе и лобовым, и потребовали остановиться. Однако водитель не подчинился указаниям правоохранителей, он утроил погоню, создавая при этом опасность для пешеходов и других участников движения. Женщина-полицейская открыла стрельбу по колесам нарушителя.