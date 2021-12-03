Стрельбу из АК-47 на свадьбе в Крыму сняли на видео

Двое мужчин были задержаны после стрельбы из автомата во время празднования свадьбы в Кировском районе Симферополя . Видео публикует telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как парни стреляют в воздух из автоматов, похожих на АК-47. Как сообщает МВД по республике Крым были задержаны за нарушение общественного порядка двое мужчин 26 и 33 лет. Подозреваемых допросили в отделе полиции. В настоящий момент следователи устанавливают иные детали случившегося. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.