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53 минуты назад

Стрельбу из АК-47 на свадьбе в Крыму сняли на видео

Двое мужчин были задержаны после стрельбы из автомата во время празднования свадьбы в Кировском районе Симферополя. Видео публикует telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как парни стреляют в воздух из автоматов, похожих на АК-47. Как сообщает МВД по республике Крым были задержаны за нарушение общественного порядка двое мужчин 26 и 33 лет. Подозреваемых допросили в отделе полиции. В настоящий момент следователи устанавливают иные детали случившегося. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.

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