Угонщик обманул эвакуаторщика, притворившись хозяином автомобиля.Видео

В Санкт-Петербурге угонщик обманом пытался украсть Audi S5 с помощью сервиса эвакуации автомобилей. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».
Историей поделился эвакуаторщик в социальных сетях. Угонщик заранее повесил на чужую машину свои номера и распечатал фальшивые документы. Когда на место приехал эвакуаторщик и уже хотел грузить авто, вдруг появился настоящий хозяин.
Инцидент произошел на улице Черняховского в Петербурге. Когда угонщика начали снимать на камеру мобильного телефона, тот сорвал номера и сбежал с места происшествия. Им оказался 31-летний безработный мужчина. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.