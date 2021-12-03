Угонщик обманул эвакуаторщика, притворившись хозяином автомобиля.Видео

В Санкт-Петербурге угонщик обманом пытался украсть Audi S5 с помощью сервиса эвакуации автомобилей. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Историей поделился эвакуаторщик в социальных сетях. Угонщик заранее повесил на чужую машину свои номера и распечатал фальшивые документы. Когда на место приехал эвакуаторщик и уже хотел грузить авто, вдруг появился настоящий хозяин.