В Якутии сразу десять человек отравились угарным газом

Десять человек в якутском селе Тюбя отравились угарным газом, среди них есть дети. Шестеро пострадавших доставлены в реанимацию. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
Несчастный случай произошел в ночь с 2 на 3 декабря. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одна единица техники.
По предварительной информации, все пострадавшие живут в одном частном доме. Произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего подключился бензогенератор. Именно он был источником выхлопов угарного газа, который послужил причиной отравления. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры. Ведомство проведет проверку по факту происшествия.
Ранее в многоэтажном доме Златоуста в разных квартирах обнаружили тела пятерых россиян. В одной из квартир были найдены мертвыми четверо молодых людей. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом. Позднее сын одной из жительниц дома пришел навестить ее, так как она долгое время не брала трубку. Когда он вошел в квартиру матери, то обнаружил ее мертвой. Ее квартира находилась этажом выше. Следователи предполагают, что неисправная газовая колонка на кухне женщины могла стать причиной смерти пятерых людей.