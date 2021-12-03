В Якутии сразу десять человек отравились угарным газом

Десять человек в якутском селе Тюбя отравились угарным газом, среди них есть дети. Шестеро пострадавших доставлены в реанимацию. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несчастный случай произошел в ночь с 2 на 3 декабря. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одна единица техники.

По предварительной информации, все пострадавшие живут в одном частном доме. Произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего подключился бензогенератор. Именно он был источником выхлопов угарного газа, который послужил причиной отравления. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры. Ведомство проведет проверку по факту происшествия.