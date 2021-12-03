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53 минуты назад

Блогер Илья Варламов записал видео из полицейского участка Либерии

Известного российского блогера, урбаниста Илью Варламова задержала полиция Либерии. Видео появилось на портале «Life.ru» со ссылкой на telegram-канал Варламова.

Сообщается, что блогера обвиняют в том, что он снял «секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации».

«Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это что-то похожее на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа», — отметил Илья в опубликованном видео.

По словам блогера, он сфотографировал человека, который этого не хотел. В результате собралась толпа местных жителей и завязалась драка. Позже за Варламовым приехала полиция. Варламова обвиняют в том, что он снял «секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации». После появление начальника полиции и проверки телефона блогера на наличие фотографии, а которой говорят потерпевшие Илью отпустили.

Происшествия,В мире,Видео,Илья Варламов,
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