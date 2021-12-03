Спасатели установили местоположение 14 погибших в «Листвяжной»

Горноспасатели вычислили местоположение 14 тел погибших в шахте «Листвяжная». Поиск еще 15 тел продолжается, их местонахождение неизвестно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генерального директора Военизированной горноспасательной части МЧС России Николая Медведева.

Фото: Рамблер Рамблер

По его словам, специалисты выяснили, где находятся 12 шахтеров и два горноспасателя. Найти предстоит еще 15 шахтеров.

Как сообщили в МЧС, за минувшие сутки горноспасатели подняли на поверхность 11 тел погибших шахтеров.

Ранее 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей находились 285 человек. Большинство из них покинули место происшествия, горноспасателям необходимо было найти остальных. Позже их временно отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять горноспасателей. Подробности случившегося все еще уточняются, ведется расследование обстоятельств.

Предварительная версия происшествия — взрыв метана.

«Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Он входит в топ-3 производителей угля в России.