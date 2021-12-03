Спасатели установили местоположение 14 погибших в «Листвяжной»

Горноспасатели вычислили местоположение 14 тел погибших в шахте «Листвяжная». Поиск еще 15 тел продолжается, их местонахождение неизвестно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генерального директора Военизированной горноспасательной части МЧС России Николая Медведева.
По его словам, специалисты выяснили, где находятся 12 шахтеров и два горноспасателя. Найти предстоит еще 15 шахтеров.
Как сообщили в МЧС, за минувшие сутки горноспасатели подняли на поверхность 11 тел погибших шахтеров.
Ранее 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей находились 285 человек. Большинство из них покинули место происшествия, горноспасателям необходимо было найти остальных. Позже их временно отозвали из-за угрозы взрыва. В результате происшествия погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять горноспасателей. Подробности случившегося все еще уточняются, ведется расследование обстоятельств.
Предварительная версия происшествия — взрыв метана.
«Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Он входит в топ-3 производителей угля в России.
Гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная». Он добавил, что считает это ЧП «личной трагедией».