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48 минут назад

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

У берегов Сальвадора разбился самолет военно-воздушных сил (ВВС) страны с Херардо Мартино — сыном министра обороны Мерино Монроя на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Вооруженные силы Сальвадора.

В Сальвадоре разбился военный самолет с сыном министра
Фото: pixabay.compixabay.com

Самолет, на борту которого находились три члена экипажа, искал яхту, пропавшую накануне. В настоящее время к поиску экипажа привлечены самолеты и вертолеты. Пользователи социальных сетей уже начали высказывать опасения, что все трое погибли. Так, Найиб Букеле уже выразил соболезнование министру обороны.

Ранее в США в результате инцидента с участием двух учебных самолетов погиб пилот. Инцидент с реактивными самолетами T-38C Talon произошел на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что еще двое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

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