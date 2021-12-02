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1 час назад

Убийца сбежал из психбольницы Подмосковья

Осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Убийца сбежал из психбольницы Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31-летний Алекскандр Кутузов находился на принудительном лечении в медучреждении. Приметы: среднее телосложение, рост 170 см, короткая стрижка, оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлая нижняя губа. Из особых примет у беглеца в районе шеи есть шрам, на лице — угревая сыпь, на пальцах левой руки — тату «ВОЛК».

Напомним, что в конце октября предполагаемый участник банды Шамиля Басаева Магомед Алханов сбежал из психбольницы на Началовском шоссе в Астрахани. 39-летний мужчина проходил в учреждении психиатрическую экспертизу по делу о нападении на позиции 6-й роты десантников 2-го Батальона Псковской дивизии в районе чеченского Улус-Керта, хотя сами обвинения он отрицал. Примерно через неделю Алханова поймали под Астраханью.

Происшествия,Шамиль Басаев,
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