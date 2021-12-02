Убийца сбежал из психбольницы Подмосковья

Осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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31-летний Алекскандр Кутузов находился на принудительном лечении в медучреждении. Приметы: среднее телосложение, рост 170 см, короткая стрижка, оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлая нижняя губа. Из особых примет у беглеца в районе шеи есть шрам, на лице — угревая сыпь, на пальцах левой руки — тату «ВОЛК».