На Сочи обрушился семибалльный шторм

В четверг, 2 декабря, в Сочи зафиксировали мощный шторм с силой волны в семь баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Чиновники заявили, что в последний раз такой шторм наблюдался на курорте в 2012 году, когда непогода ударила по Имеретинскому району курорта.
Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Штормовое предупреждение в городе и окрестностях действует с 30 ноября. Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского.
По прогнозу синоптиков, полностью море успокоится не раньше 3 декабря.
В городе уже приступили к восстановлению пляжных территорий. На набережных работают арендаторы, волонтеры и специалисты районных администраций. Власти организовали вывоз крупногабаритного мусора, очистку набережных от нанесенного песка и гальки.
Видео, снятые на пляжах, демонстрируют, что вода достигала пандусов, лавочек и даже павильонов.
На брусчатке набережной в Имеретинской низменности образовались глубокие трещины, поверхность променада приобрела наклон в сторону моря.