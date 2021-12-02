На Сочи обрушился семибалльный шторм

В четверг, 2 декабря, в Сочи зафиксировали мощный шторм с силой волны в семь баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Фото: ТАСС ТАСС

Чиновники заявили, что в последний раз такой шторм наблюдался на курорте в 2012 году, когда непогода ударила по Имеретинскому району курорта.

Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Штормовое предупреждение в городе и окрестностях действует с 30 ноября. Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского.

По прогнозу синоптиков, полностью море успокоится не раньше 3 декабря.

В городе уже приступили к восстановлению пляжных территорий. На набережных работают арендаторы, волонтеры и специалисты районных администраций. Власти организовали вывоз крупногабаритного мусора, очистку набережных от нанесенного песка и гальки.

Видео, снятые на пляжах, демонстрируют, что вода достигала пандусов, лавочек и даже павильонов.