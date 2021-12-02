В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

На Сочи обрушился семибалльный шторм

В четверг, 2 декабря, в Сочи зафиксировали мощный шторм с силой волны в семь баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

На Сочи обрушился семибалльный шторм
Фото: ТАССТАСС

Чиновники заявили, что в последний раз такой шторм наблюдался на курорте в 2012 году, когда непогода ударила по Имеретинскому району курорта.

Шторм в Сочи бушует уже вторые сутки. Штормовое предупреждение в городе и окрестностях действует с 30 ноября. Больше всего пострадали пляжи Имеретинской низменности и Лазаревского.

По прогнозу синоптиков, полностью море успокоится не раньше 3 декабря.

В городе уже приступили к восстановлению пляжных территорий. На набережных работают арендаторы, волонтеры и специалисты районных администраций. Власти организовали вывоз крупногабаритного мусора, очистку набережных от нанесенного песка и гальки.

Видео, снятые на пляжах, демонстрируют, что вода достигала пандусов, лавочек и даже павильонов.

На брусчатке набережной в Имеретинской низменности образовались глубокие трещины, поверхность променада приобрела наклон в сторону моря.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители