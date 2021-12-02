В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
31 минуту назад

Вдова колдуна Лонго обвинила воспитателя в избиении сына

Вдова покойного белого мага, иллюзиониста Юрия Лонго Ангелина обвинила воспитателя детского сада в избиении ее 5-летнего ребенка. Женщина утверждает, что у нее есть доказательства жестокого обращения со стороны сотрудника детсада, сообщает Telegram-канал 112.

Вдова колдуна Лонго обвинила воспитателя в избиении сына
Фото: ТАССТАСС

По словам супруги покойного колдуна, одна из работниц детского сада «Журавушка», куда ходит ее 5-летний сын, очень грубо с ним обращается. Так, женщина таскала ребенка по игровому залу, подталкивая ногой. В последствии, мать обнаружила у него красные следы на руках.

В настоящее время в отношении сотрудников садика проводится проверка. Сама Ангелина Лонго утверждает, что это уже не первый прецедент применения насилия к ее сыну, и требует наказать виновных по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства пятилетний девочки, тело которой с признаками удушения обнаружили в одной из квартир Красноярска.

"Глава ведомства поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка", - сказано в сообщении СК РФ.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители