Вдова колдуна Лонго обвинила воспитателя в избиении сына

Вдова покойного белого мага, иллюзиониста Юрия Лонго Ангелина обвинила воспитателя детского сада в избиении ее 5-летнего ребенка. Женщина утверждает, что у нее есть доказательства жестокого обращения со стороны сотрудника детсада, сообщает Telegram-канал 112.

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По словам супруги покойного колдуна, одна из работниц детского сада «Журавушка», куда ходит ее 5-летний сын, очень грубо с ним обращается. Так, женщина таскала ребенка по игровому залу, подталкивая ногой. В последствии, мать обнаружила у него красные следы на руках.

В настоящее время в отношении сотрудников садика проводится проверка. Сама Ангелина Лонго утверждает, что это уже не первый прецедент применения насилия к ее сыну, и требует наказать виновных по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства пятилетний девочки, тело которой с признаками удушения обнаружили в одной из квартир Красноярска.