Рабочие устроили драку в центре Москвы во дворе на улице Моховой. Как сообщает МК, мужчины во время уборки снега отложили в сторону лопаты и начали выяснять отношения кулаками.

Что именно стало причиной конфликта — не уточняется. Местные жители написали заявление в полицию, московская прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ранее один человек погиб и еще один был ранен в драке на юго-востоке Москвы, которая произошла 23 ноября возле дома на улице Люблинская, 92к2.