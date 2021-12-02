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26 минут назад

Рабочие устроили драку в центре Москвы

Рабочие устроили драку в центре Москвы во дворе на улице Моховой. Как сообщает МК, мужчины во время уборки снега отложили в сторону лопаты и начали выяснять отношения кулаками.

Что именно стало причиной конфликта — не уточняется. Местные жители написали заявление в полицию, московская прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ранее один человек погиб и еще один был ранен в драке на юго-востоке Москвы, которая произошла 23 ноября возле дома на улице Люблинская, 92к2.

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Конфликт произошел возле ресторана быстрого питания. Один из пострадавших, 35-летний гражданин Таджикистана Иномжон Куганов был госпитализирован с ранениями плеча и спины. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются.
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